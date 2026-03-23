L’arrivo di Be My Sunshine (Ada Masali) su Mediaset Infinity segna un nuovo capitolo per gli appassionati delle serie turche, sempre più amate dal pubblico italiano. Dal 25 al 27 marzo 2026, la piattaforma pubblicherà le prime tre puntate di questa storia romantica ambientata tra Istanbul e una piccola isola dell’Egeo, dove due mondi opposti si incontrano e si scontrano. La serie, interpretata da Ayça Aysin Turan e Alp Navruz, unisce leggerezza, emozione e un’ambientazione suggestiva che diventa parte integrante del racconto. Ma cosa accadrà nei primi episodi? Come si incontreranno Haziran e Poyraz? E quali eventi daranno il via alla loro storia? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Be My Sunshine (Ada Masal?), anticipazioni dal 25 al 27 marzo 2026: il disastroso incontro tra Poyraz e Haziran

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