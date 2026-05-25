Un nuotatore ha stabilito un nuovo record nei 50 metri stile libero, ma è risultato positivo a sostanze dopanti. La gara si svolge nell’ambito degli Enhanced Games, un evento che sta dividendo l’opinione pubblica negli Stati Uniti. Da una parte, ci sono critiche sulla sicurezza degli atleti, dall’altra chi difende l’evento come un modo più aperto di competere. La positività è stata confermata dai test antidoping ufficiali.

Si chiamano Enhanced Games e stanno dividendo l'America, tra chi parla di un affronto alla salute degli atleti e chi invece sostiene che sia solo di un modo più "trasparente" e libero di gareggiare. Si tratta di una serie di gare di nuoto, corsa e sollevamento pesi andate in scena a Las Vegas domenica 24 maggio, con una regola molto particolare: tutte le sostanze vietate dalla Wada sono qui permesse e addirittura incoraggiate. L'obiettivo è quello di rompere i record mondiali abbracciando l'uso delle sostanze dopanti per spingere il corpo oltre il suo limite. Chi ci è riuscito? Solo uno: Kristian Gkolomeev, già argento mondiale, che ha battuto il record del mondo sui 50 metri stile libero migliorandolo di 7 centesimi (da 20,88 secondi a 20,81). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batte il record nei 50 metri stile libero, ma... è dopato: ecco cosa è successo

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Oro dell'Italia con Record del Mondo nella 4×50 stile mista | Europei in vasca corta 2025

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