Basta luoghi comuni sull’Africa! Povertà e migrazione non rappresentano l’intera realtà

Un articolo critica i cliché sull’Africa, sottolineando che povertà e migrazione non rappresentano tutta la realtà del continente. Le autrici spiegano che il linguaggio usato nei discorsi pubblici e nei media può influenzare le politiche e l’immaginario collettivo, rafforzando stereotipi. L’obiettivo è mostrare una narrazione più articolata e meno semplificata dell’Africa.

di Alessandra Avram e Barbara Ogechi Okonkwo Il linguaggio non è un semplice strumento descrittivo: contribuisce ad influenzare le politiche e contribuiscono a costruire l’immaginario collettivo. In occasione della Giornata dell’Africa del 25 maggio, non possiamo limitarci a celebrare: dobbiamo interrogarci criticamente su come raccontiamo il continente e sul peso che queste narrazioni hanno. Basta un semplice gioco di associazioni per rendersene conto: alla parola “Africa” si collegano ancora troppo spesso termini come “povertà”, “migrazione” o “malattie”. Queste associazioni restituiscono solo una realtà parziale della diversità di un continente da ben 54 Stati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Nobody Warned Me About This Africa | Sahara Expedition

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