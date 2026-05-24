Basket | oggi 3° posto con Cantù Vis under 17 lotta ma va ko con Trento

Notizia in breve

La Vis under 17 è stata eliminata in semifinale scudetto dopo aver perso 66-60 contro Trento alle finali di Agropoli. La squadra ha combattuto fino all'ultimo, ma non è riuscita a superare l’avversario nel finale. Nel campionato di serie A1, la squadra si è attestata al terzo posto, in coabitazione con Cantù. La partita contro Trento si è decisa negli ultimi secondi, dopo una sfida molto equilibrata. La squadra ha concluso il torneo con una sconfitta che ha interrotto il sogno di conquistare il titolo.