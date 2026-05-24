Basket | oggi 3° posto con Cantù Vis under 17 lotta ma va ko con Trento
La Vis under 17 è stata eliminata in semifinale scudetto dopo aver perso 66-60 contro Trento alle finali di Agropoli. La squadra ha combattuto fino all'ultimo, ma non è riuscita a superare l’avversario nel finale. Nel campionato di serie A1, la squadra si è attestata al terzo posto, in coabitazione con Cantù. La partita contro Trento si è decisa negli ultimi secondi, dopo una sfida molto equilibrata. La squadra ha concluso il torneo con una sconfitta che ha interrotto il sogno di conquistare il titolo.
Finisce in semifinale scudetto il sogno tricolore della Vis under 17, che alle finali di Agropoli lotta punto a punto con la blasonata Trento, per poi arrendersi all’ultimo tuffo per 66-60. I ragazzi di Santi hanno tenuto testa fino alla fine all’ Aquila Basket, campione in carica, cedendo a testa alta. Oggi Trento nella finalissima troverà l’ Armani Milano, che nel derby lombardo si impone 79-69 su Cantù. Dopo un primo quarto di studio, l’ EA7 prende in mano la gara, allunga su un rassicurante +18 nel secondo tempo e si regala la finale scudetto. Cantù, vicecampione in carica della categoria, mantiene viva la partita con abnegazione difensiva, ma non trova il guizzo per riaprire definitivamente le sorti della semifinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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