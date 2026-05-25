L'arrivo di Claude Mythos, il nuovo modello avanzato di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, spaventa le banche europee, che rischiano gravi problemi in termini di cybersicurezza. Per questo la BCE ha convocato una riunione per domani con i responsabili degli istituti di credito dell'area euro, per affrontare insieme i rischi sistemici legati alla diffusione di Mythos. Che cos'è Mythos e perché preoccupa Mythos è il modello AI di nuova generazione di Anthropic, ritenuto dagli esperti di cybersecurity in grado di trasformare radicalmente sia la difesa sia l'offensiva nel cyberspazio finanziario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Banche spaventate da Claude Mythos: la minaccia che incombe sull’Europa

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