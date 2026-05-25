Bambini scomparsi | i dati internazionali e cosa fare

Il 25 maggio di ogni anno si festeggia l’ International Missing Children’s Day ovvero la Giornata internazionale dei bambini scomparsi (e delle bambine scomparse). Quello delle sparizioni e dei rapimenti dei più piccoli è un fenomeno che piaga tutti i Paesi del mondo. E anche in Italia ne soffriamo molto. Gli ultimi dati del Ministero dell’Interno risalgono al 2024 e, sebbene si rilevi che rispetto al 2021 ci sia stata una “significativa diminuzione delle denunce di scomparsa”, si parla comunque di 24705 denunce presentate. E, come si dice in questi casi, anche una è già di troppo. I dati sui bambini scomparsi. In Italia. L’ Istituto di Scienze Forensi enumera i dati forniti dal Commissario straordinario del Governo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Bambini scomparsi: fondamentali le prime due ore di ricerche.

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