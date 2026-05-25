Bambini scomparsi | i dati internazionali e cosa fare

Il 25 maggio si celebra la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, un evento che ricorda i minori scomparsi in tutto il mondo. Questa giornata è dedicata a sensibilizzare sull’argomento e a promuovere azioni di tutela. Viene evidenziato che ogni anno migliaia di minori vengono segnalati come scomparsi, con dati che variano a livello globale. Non vengono forniti dettagli specifici sui numeri o sulle modalità di intervento.

Il 25 maggio di ogni anno si festeggia l’ International Missing Children’s Day ovvero la Giornata internazionale dei bambini scomparsi (e delle bambine scomparse). Quello delle sparizioni e dei rapimenti dei più piccoli è un fenomeno che piaga tutti i Paesi del mondo. E anche in Italia ne soffriamo molto. Gli ultimi dati del Ministero dell’Interno risalgono al 2024 e, sebbene si rilevi che rispetto al 2021 ci sia stata una “significativa diminuzione delle denunce di scomparsa”, si parla comunque di 24705 denunce presentate. E, come si dice in questi casi, anche una è già di troppo. I dati sui bambini scomparsi. In Italia. L’ Istituto di Scienze Forensi enumera i dati forniti dal Commissario straordinario del Governo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Bambini scomparsi: fondamentali le prime due ore di ricerche.

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