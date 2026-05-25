Babele Neemia e l’Europa L’enciclica di Leone XIV come economia politica
Un nuovo testo, scritto da un papa, introduce una prospettiva sulla relazione tra economia, politica e società in Europa. Si tratta di un documento pubblicato circa 135 anni dopo un’altra enciclica che trattava temi sociali. Questa nuova enciclica fornisce indicazioni su come affrontare le questioni economiche e politiche nell’epoca digitale, con un focus sulla regolamentazione e la gestione delle risorse. Non vengono fatti riferimenti a singoli individui o enti specifici.
Centotrentacinque anni dopo la Rerum novarum, l’enciclica di Leone XIV consegna all’Unione una grammatica per l’era algoritmica. Babele e Neemia. Sono le due icone bibliche con cui Leone XIV, nella Magnifica Humanitas firmata lo scorso 15 maggio e resa pubblica oggi, ridisegna la posta in gioco del tempo dell’intelligenza artificiale. La torre dell’orgoglio uniformante. La città ricostruita pietra per pietra. Centotrentacinque anni dopo la Rerum novarum di Leone XIII, un’enciclica sociale torna a nominare l’asse strutturale del potere economico contro cui la Chiesa decide di prendere posizione. Il documento del 1891 parlava di un proletariato senza capitale dentro fabbriche industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net
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‘Magnifica humanitas’, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggioIl 25 maggio è stata pubblicata la prima enciclica di Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”.