Babele Neemia e l’Europa L’enciclica di Leone XIV come economia politica

Notizia in breve

Un nuovo testo, scritto da un papa, introduce una prospettiva sulla relazione tra economia, politica e società in Europa. Si tratta di un documento pubblicato circa 135 anni dopo un’altra enciclica che trattava temi sociali. Questa nuova enciclica fornisce indicazioni su come affrontare le questioni economiche e politiche nell’epoca digitale, con un focus sulla regolamentazione e la gestione delle risorse. Non vengono fatti riferimenti a singoli individui o enti specifici.