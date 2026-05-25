L’enciclica di Leone XIV, pubblicata 135 anni dopo la Rerum novarum, offre una guida per l’Europa in un’epoca dominata dall’economia digitale e dagli algoritmi. Il documento si concentra su principi di economia politica e sulle relazioni tra società, lavoro e tecnologia, fornendo un quadro di riferimento per affrontare le sfide dell’era moderna. La sua stesura mira a stabilire norme e valori fondamentali in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti economici e sociali.

Centotrentacinque anni dopo la Rerum novarum, l’enciclica di Leone XIV consegna all’Unione una grammatica per l’era algoritmica. Babele e Neemia. Sono le due icone bibliche con cui Leone XIV, nella Magnifica Humanitas firmata lo scorso 15 maggio e resa pubblica oggi, ridisegna la posta in gioco del tempo dell’intelligenza artificiale. La torre dell’orgoglio uniformante. La città ricostruita pietra per pietra. Centotrentacinque anni dopo la Rerum novarum di Leone XIII, un’enciclica sociale torna a nominare l’asse strutturale del potere economico contro cui la Chiesa decide di prendere posizione. Il documento del 1891 parlava di un proletariato senza capitale dentro fabbriche industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Babele, Neemia e l’Europa. L’enciclica di Leone XIV come economia politica

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L’invito è ad usare le nuove tecnologie evitando la sindrome di Babele e cercando, anche nel linguaggio digitale, la via di Neemia per scongiurare la disumanizzazione. x.com

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