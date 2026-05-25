Nella notte, una gioielleria in via Roma ad Aversa è stata assaltata da banditi che hanno forzato la porta d’ingresso. Una volta all’interno, hanno rubato diversi gioielli prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non ci sono ancora dettagli sulla quantità di merce sottratta o sull’identità dei malviventi.

Non c’è pace per i commercianti di Aversa. Ancora un raid ai danni di un’attività commerciale nel cuore della città. Stanotte, intorno alle 4.50, almeno tre malviventi a bordo di un’utilitaria hanno preso di mira la gioielleria Gatto di via Roma. Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno utilizzato un flex per divellere la saracinesca del negozio. Successivamente, con un piede di porco, hanno tentato di mandare in frantumi le vetrine che custodivano i preziosi. Alcune teche sono state rotte e i malviventi sono riusciti a portare via alcuni gioielli prima di fuggire. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, assalto nella notte alla gioielleria Gatto in via Roma: portati via gioielli

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