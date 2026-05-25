avellino il vento soffia verso il campo largo con pizza

Notizia in breve

A Avellino, il vento ha provocato danni a un campo sportivo, spostando alcune attrezzature e causando danni a strutture leggere. Non sono stati segnalati feriti. L'evento si è verificato nel pomeriggio, con raffiche di vento che hanno raggiunto intensità elevate. I responsabili della gestione del campo stanno valutando i danni e le eventuali riparazioni necessarie. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.