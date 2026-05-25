Avellino il vento soffia verso il campo largo con Pizza
A Avellino, il vento ha provocato danni a un campo sportivo, spostando alcune attrezzature e causando danni a strutture leggere. Non sono stati segnalati feriti. L'evento si è verificato nel pomeriggio, con raffiche di vento che hanno raggiunto intensità elevate. I responsabili della gestione del campo stanno valutando i danni e le eventuali riparazioni necessarie. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.
Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino il vento sembra soffiare con decisione verso il campo largo. A tre ore esatte dall’inizio dello scrutinio per le elezioni comunali 2026, il candidato del centrosinistra Nello Pizza appare nettamente avanti sugli sfidanti ed è ormai proiettato verso una possibile vittoria al primo turno. su una percentuale del 30% delle sezioni scrutinate ( su un totale di 72 complessive) i dati parziali provenienti dalle sezioni già scrutinate delineano infatti un vantaggio consistente ( al 53%) rispetto agli ex sindaci Laura Nargi e Gianluca Festa, protagonisti di una sfida che, almeno nelle previsioni della vigilia, sembrava destinata a un ballottaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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