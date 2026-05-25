Avellino io vento soffia verso il campo largo con Pizza

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Avellino, il vento ha causato danni in alcune zone della città, abbattendo alberi e rami. Numerose strade sono state chiuse temporaneamente a causa di alberi caduti e linee elettriche interrotte. Le squadre di emergenza sono intervenute per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la viabilità. Nessun ferito grave è stato segnalato. Il maltempo ha anche provocato blackout in diverse aree, con alcune utenze rimaste senza energia elettrica per diverse ore.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino il vento sembra soffiare con decisione verso il campo largo. A tre ore esatte dall’inizio dello scrutinio per le elezioni comunali 2026, il candidato del centrosinistra Nello Pizza appare nettamente avanti sugli sfidanti ed è ormai proiettato verso una possibile vittoria al primo turno. su una percentuale del 30% delle sezioni scrutinate ( su un totale di 72 complessive) i dati parziali provenienti dalle sezioni già scrutinate delineano infatti un vantaggio consistente ( al 53%)  rispetto agli ex sindaci Laura Nargi e Gianluca Festa, protagonisti di una sfida che, almeno nelle previsioni della vigilia, sembrava destinata a un ballottaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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