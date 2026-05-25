avellino io vento soffia verso il campo largo con pizza

Notizia in breve

A Avellino, il vento ha causato danni in alcune zone della città, abbattendo alberi e rami. Numerose strade sono state chiuse temporaneamente a causa di alberi caduti e linee elettriche interrotte. Le squadre di emergenza sono intervenute per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la viabilità. Nessun ferito grave è stato segnalato. Il maltempo ha anche provocato blackout in diverse aree, con alcune utenze rimaste senza energia elettrica per diverse ore.