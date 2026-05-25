Ausl Piacenza il 1° giugno servizi ridotti | Urp chiuso e Cuptel anticipato

Lunedì 1 giugno, in occasione delle festività, l'Azienda Usl di Piacenza effettuerà una riduzione dei servizi. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) sarà chiuso e l'apertura del Centro Unico di Prenotazione (Cuptel) sarà anticipata. La riduzione riguarda le attività rivolte al pubblico, mentre altri servizi potrebbero essere sospesi o modificati. La decisione si inserisce nel calendario delle festività e sarà valida solo per quella giornata.

Lunedì 1 giugno, in occasione delle festività, l'Azienda Usl di Piacenza ridurrà alcuni servizi al pubblico. Lo comunica l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria.Lo sportello Urp di Castel San Giovanni resterà chiuso, ma sarà garantita l'attività telefonica dalle 8.30 alle 12.30. Chiuse anche le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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