Aurora Rossi studentessa di Montenerodomo vince il concorso nazionale La bellezza e la poesia salveranno il mondo

Una studentessa di 16 anni di Montenerodomo ha vinto il primo premio nella sezione classica del concorso nazionale “La bellezza e la poesia salveranno il mondo”. La vittoria è arrivata con una poesia presentata nell’ambito del contest. La studentessa frequenta il liceo classico Vittorio Emanuele II di Lanciano. La premiazione si è svolta di recente, con il riconoscimento ufficiale per la sua opera.

Primo premio conquistato nella sezione classica del concorso nazionale “La bellezza e la poesia salveranno il mondo” da Aurora Rossi, studentessa sedicenne di Montenerodomo e alunna del liceo classico Vittorio Emanuele II di Lanciano. Il premio è promosso dall’Accademia mondiale della poesia in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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