Auditel Mediaset davanti alla Rai | access prime time decisivo e boom dei quiz

Mediaset supera la Rai nel monitoraggio Auditel, grazie all’access prime time. La differenza si concentra sulla sfida tra “La Ruota della Fortuna” e “Affari tuoi”, che ha portato a un aumento degli ascolti per le trasmissioni di Mediaset. I dati mostrano un boom dei quiz, determinante nel risultato complessivo. La gara tra le due reti si decide principalmente in questo segmento di programmazione.

La nuova analisi Auditel evidenzia il vantaggio Mediaset sulla Rai, trainato dall’access prime time e dalla sfida tra “La Ruota della Fortuna” e “Affari tuoi”. Nel complesso ecosistema dei media italiani, il bilancio dell' ultima stagione televisiva delinea un panorama in profonda metamorfosi, dove le strategie di palinsesto si scontrano con le nuove abitudini di consumo digitale. I dati elaborati dallo Studio Frasi, basati sulle rilevazioni Auditel di Total Audience, offrono una fotografia nitida di un settore in cui la competizione tra Rai e Mediaset non si gioca più solo sulla qualità dei contenuti, ma su una sofisticata gestione dei flussi e delle fasce orarie. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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