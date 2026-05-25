L’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, è uno dei programmi più seguiti nella fascia pre-serale di Rai Uno. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che ci sarà anche un’edizione speciale estiva, che ci terrà compagnia in prime time sempre sul primo canale Rai. L’Eredità Special Edition: concorrenti pronti a sfidarsi nella prima serata di Rai 1. Con la consueta pausa estiva di Affari Tuoi, la fascia oraria più prestigiosa della serata subirà importanti cambiamenti. A occupare lo slot orario lasciato libero da Stefano De Martino sarà la versione estiva de L’Eredità. Il quiz show condotto da Marco Liorni non andrà in vacanza, ma traslocherà – dal 20 luglio – nella fascia che segue l’edizione serale del telegiornale di Rai Uno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - L’Eredità serale: quando iniziano le puntate in access prime time su Rai Uno?

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