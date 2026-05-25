Nella giornata di domenica 24 maggio 2026 sono stati diffusi i dati Auditel sugli ascolti dei programmi pomeridiani. La puntata di Verissimo ha registrato un certo livello di audience e share, mentre Domenica In ha ottenuto risultati differenti. Anche gli ascolti di Da noi a ruota libera sono stati analizzati, con variazioni tra le diverse reti televisive. I dati si riferiscono alle performance di ieri pomeriggio e sono stati resi pubblici dall'ente di rilevazione.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’audience e lo share della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 24 maggio 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da noi a ruota libera | Domenica 24 maggio 2026

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