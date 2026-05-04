Il dato sugli ascolti tv di domenica 3 maggio 2026 riguarda le trasmissioni trasmesse nel pomeriggio, tra cui Domenica In, Verissimo e Da noi a Ruota libera. Sono stati raccolti i numeri di audience di queste trasmissioni, insieme ad altri programmi che hanno occupato le varie reti televisive nel medesimo orario. I dati Auditel sono stati pubblicati e analizzati per questa giornata specifica.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio 2026? Ecco i dati Auditel relativi all’analisi dell’audience TV della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 3 maggio 2026. Su Rai1, dopo TG1 Libri a 3.271.000 spettatori con il 27.6% e la presentazione a 2.176.000 spettatori con il 19.5%, Domenica In raccoglie 2.573.000 spettatori pari al 23.9% nella prima parte, in onda dalle 14:41 alle 15:08, e 1.754.000 spettatori con il 18.4% nella seconda, dalle 15:08 alle 17:12. A seguire, dopo il TG1 a 1.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo e Da noi a Ruota libera | Domenica 3 maggio 2026

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