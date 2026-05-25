Un uomo di 39 anni è stato ucciso in un attacco di squalo lungo la Cassowary Coast, nel nord-est dell’Australia. L’incidente è avvenuto vicino alla riva e ha provocato la morte del nuotatore. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure di sicurezza e le ricerche per individuare l’animale. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’attacco o sulle condizioni dell’area circostante.

Un attacco di squalo è costato la vita a un uomo di 39 anni lungo la Cassowary Coast, nel nord-est dell’Australia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 24 maggio, in un tratto di mare del Queensland. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la vittima stava nuotando nei pressi di una secca tra Cairns e Townsville quando sarebbe stata aggredita. I soccorsi sono stati attivati in emergenza poco prima di mezzogiorno. I soccorritori sono riusciti a riportare l’uomo a riva, ma le ferite riportate sono risultate incompatibili con la sopravvivenza: il 39enne è deceduto poco dopo il recupero, nonostante i tentativi di rianimazione. Le indagini della polizia del Queensland. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Attacco di uno squalo! Uomo sbranato vicino la riva: orrore

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TRAGEDIA, GIOVANE PESCATORE MUORE ATTACCATO DA UNO SQUALO: NON CÈ STATO NULLA DA FARE

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