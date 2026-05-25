Atalanta ecco la Conference League | insidia Brighton dalla Premier occhio a Friburgo e Monaco

Dopo la fine dei campionati europei nel weekend, sono stati definiti i partecipanti alle coppe europee. L’Atalanta si qualifica per la Conference League, con il Brighton dalla Premier come principale avversario. Attenzione anche a Friburgo e Monaco, che potrebbero rappresentare insidie nel torneo. La composizione delle squadre è ora ufficiale, mentre si attendono eventuali variazioni o ripescaggi.

Con la conclusione della quasi totalità dei campionati europei conclusi nel weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio, è stato definito lo specchietto delle squadre che parteciperanno alle coppe europee. O meglio, che si giocheranno la partecipazione, visto che in tanti casi saranno le fasi preliminari di luglio e agosto a definire le 108 squadre che arriveranno alla fase campionato di Champions, Europa e Conference League. Neanche l’ Atalanta è sicura di essere tra queste, visto che il 7° posto non vale l’accesso diretto alla League Phase della Conference, ma al turno precedente, quello degli spareggi, che si giocheranno il 20 e il 27 agosto su 180 minuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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