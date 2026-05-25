Arriva lo spettacolo ‘Dove i sogni danzano' | note e solidarietà nel ricordo di Luisa Tagliani

È in programma uno spettacolo intitolato “Dove i sogni danzano”, che combina musica, danza e canto. La serata è dedicata alla memoria di una figura importante nel settore della formazione artistica, fondatrice di una scuola che ancora oggi coinvolge studenti e insegnanti. L’evento si propone di unire intrattenimento e solidarietà, senza specificare ulteriori dettagli sugli organizzatori o i partner coinvolti.

Una serata di danza, musica e canto dedicata alla memoria di Luisa Tagliani, fondatrice dell'omonima scuola che continua a ispirare allievi e docenti. Si intitola 'Dove i sogni danzano' lo spettacolo che mercoledì 27 alle 20.30 andrà in scena al Teatro Comunale di Ferrara, al culmine di un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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