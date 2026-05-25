Il 27 maggio apre a Catania Kebastard, un nuovo ristorante di kebab. La proprietà è composta da Andrea Graziano e Abdallah Dadi, un giovane tunisino che si è trasferito in Italia per sfuggire a un regime. Dadi è ora socio dell’imprenditore catanese. Il locale propone un’idea di kebab che unisce e racconta territori diversi.

CATANIA – A Catania apre il 27 Maggio il nuovo locale di Andrea Graziano e Abdallah Dadi, giovane tunisino arrivato in Italia in fuga dal regime e ora socio dell’imprenditore catanese. Il menù rende omaggio alle tradizioni culinarie di territori lontani ma uniti dalla cottura allo spiedo sul fuoco e dalla panificazione ancestrale. Un progetto dalla forte identità che trasforma il kebab – uno dei cibi più diffusi e riconoscibili – in un simbolo multiculturale dove convivono diverse tradizioni gastronomiche che hanno in comune lo spiedo, la cottura sul fuoco, la pita tirata a mano. KEBASTARD sottolinea la natura ibrida e radicale del progetto e mette in discussione il tradizionale kebab trasformandolo in un piatto-simbolo di diverse culture. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Apre Kebastard: la nuova idea di kebab che unisce e racconta territori lontani

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TORTILLA KEBAB SKEWERS IN FRIGGITRICE AD ARIA

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