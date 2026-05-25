Apertura esclusiva del castello Marchione di Conversano

Notizia in breve

Domenica 31 maggio alle 10:30 sarà possibile visitare il Castello Marchione di Conversano, che sarà aperto al pubblico in modo esclusivo. La visita consentirà di esplorare l’edificio, un’antica residenza seicentesca dei Conti di Conversano, situato nel centro della città. L’evento rappresenta un’occasione unica per conoscere un luogo storico della regione, normalmente non accessibile ai visitatori. L’apertura è limitata e si svolgerà in una sola giornata.