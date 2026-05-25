Antonelli domina in Canada | Schumacher è il nuovo Verstappen

In Canada, Antonelli ha conquistato la vittoria, mentre Schumacher è stato definito il nuovo Verstappen. Antonelli ha superato i problemi tecnici della vettura durante la gara, mantenendo la leadership. Un guasto alla vettura di Russell ha influenzato gli equilibri del team Mercedes, portando a un cambio nelle posizioni in classifica. La gara si è conclusa con Antonelli davanti e Schumacher alle sue spalle, mentre le difficoltà tecniche sono state determinanti per alcuni dei principali protagonisti.

? Domande chiave Come ha fatto Antonelli a superare i problemi tecnici della vettura?. Perché il guasto di Russell ha cambiato gli equilibri in Mercedes?. Chi ha analizzato la differenza mentale tra i due piloti?. Quali conseguenze avrà questo distacco sulla gerarchia del team tedesco?.? In Breve George Russell si ritira al trentesimo giro per guasto al motore.. Il vantaggio di Antonelli su Russell sale a 43 punti in classifica.. Ralf Schumacher paragona la maturità del pilota italiano a quella di Verstappen.. Problemi tecnici all'asse posteriore della Mercedes avevano frenato la crescita del pilota.. Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il suo quarto Gran Premio consecutivo in Canada, allontanando il compagno di squadra George Russell di 43 punti nel campionato mondiale dei piloti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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F1, Antonelli trionfa in Canada. Hamilton secondo davanti a VerstappenKimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada in Formula 1, superando Hamilton, che è arrivato secondo, e Verstappen, terzo.

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