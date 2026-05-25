Il cetriolino, spesso eliminato dai panini, ha un ruolo importante nel successo del gin moderno. La pianta di cetriolo, chiamata Cucumis sativus, viene utilizzata come ingrediente in alcune varietà di gin, contribuendo al suo sapore distintivo. Questa tendenza si è diffusa tra i produttori di distillati, che incorporano il cetriolo per ottenere profili aromatici più freschi e originali. La presenza di cetrioli nei cocktail di gin sta diventando sempre più comune tra appassionati e bartender.

Chiunque butti via il cetriolino dal suo BigMac, si fermi a riflettere. Perché il Cucumis sativus, troppo spesso dileggiato, è in realtà uno dei responsabili del boom del gin contemporaneo. Se oggi il distillato di ginepro vive un Rinascimento senza soste ed è diventato l’anima della mixology mondiale, dando vita a un’infinità di brand e ricette, parte del merito è del cetriolo. E di Hendrick’s, il marchio scozzese che per primo lo ha usato, mostrando che il gin poteva essere creativo. Era il 1999 quando Leslie Grace del gruppo William Grant, una delle pioniere della distillazione al femminile, ruppe la tradizione dei gin London Dry con una ricetta folle e perfetta, fresca e originale, che prendeva spunto dall’abitudine molto inglese di mangiare sandwich al cetriolo nei giardini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Another Hendrick’s", l’altra faccia del gin insolito

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