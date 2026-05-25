L'affluenza alle urne nei tredici comuni irpini è stata lenta al mattino e si è intensificata nel pomeriggio. La giornata di votazioni si è sviluppata con un ritmo diverso tra le prime ore e il successivo aumento di partecipazione. La partecipazione dei cittadini è cresciuta nel corso della giornata, con un notevole incremento nel pomeriggio rispetto alla mattina. Le operazioni di voto continueranno fino alla chiusura dei seggi, prevista in serata.

Tempo di lettura: 3 minuti L’affluenza ha cambiato ritmo soprattutto nel corso del pomeriggio, dopo un avvio di giornata piuttosto tranquillo nei tredici comuni irpini chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni locali. Le percentuali registrate alla chiusura dei seggi domenicali mostrano un incremento generale rispetto alla precedente consultazione, anche se con andamenti differenti da centro a centro. Il dato complessivo provinciale si è attestato poco sopra il 54%, in crescita rispetto alla tornata di cinque anni fa. Nel capoluogo, però, l’entusiasmo iniziale si è affievolito in serata: ad Avellino l’affluenza finale è rimasta sotto quella registrata nella precedente elezione comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative, giornata a due velocità: mattina lenta poi il boom ai seggi

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