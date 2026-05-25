A Venezia, otto candidati si contendono la successione a Luigi Brugnaro, con le elezioni amministrative in corso. In altre città, tra cui Arezzo e Reggio Calabria, si svolgono sfide importanti per le amministrazioni locali. Le campagne elettorali sono in pieno svolgimento, con liste e programmi diversi. Nessuna decisione finale è stata ancora presa, e il voto si avvicina. La consultazione riguarda le future linee di governo delle città coinvolte.

A Venezia passaggio chiave per il dopo Brugnaro A Venezia gli aspiranti sindaci alla successione di Luigi Brugnaro sono otto. Gli occhi di tutti sono però puntati sui due principali sfidanti: l’assessore alla Coesione sociale uscente Simone Venturini per il centrodestra e il senatore del Pd Andrea Martella per il centrosinistra. Venturini è appoggiato da FdI, Lega, Forza Italia, Udc, Partito dei veneti e dalla lista civica Simone Venturini sindaco. Martella, invece, è sostenuto da Pd, M5S, Avs, Rifondazione Comunista – Pace Salute Lavoro, Venezia Riformista e le liste civiche «Venezia è tua» e «Terra e acqua 2026». Tra gli outsider troviamo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amministrative, da Arezzo a Reggio Calabria: tutte le sfide-chiave nelle città

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