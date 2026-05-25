Aretino: si verifica regolarmente un ingorgo tra ambulanze e tavolini all’aperto. La presenza di mezzi di soccorso si scontra con le attività di ristorazione, creando congestione nelle strade. La situazione viene discussa sui gruppi Facebook locali, dove si alternano commenti sulla reale gravità dell’emergenza e sulle polemiche legate alla gestione dello spazio pubblico. Non sono stati riportati interventi ufficiali delle autorità sulle cause o soluzioni adottate.

Ogni tanto la redazione dell’Ortica si avventura nei gruppi Facebook aretini, habitat naturale dove ogni argomento può diventare questione di vita, di morte e, possibilmente, di tavolini. Stavolta è bastata la foto di un’ambulanza sotto un loggiato del centro per scatenare l’ennesimo derby cittadino: tavolini sì, tavolini no, passava, non passava, ci passa anche il camion della nettezza urbana, ma soprattutto ci passa la pazienza degli aretini. Perché ad Arezzo succede spesso così: il fatto dura pochi minuti, la discussione diversi giorni. Basta una foto, un’ambulanza e qualche tavolino per riaccendere una delle discussioni preferite dagli aretini: quanto spazio resta in centro storico tra attività commerciali, dehors e passaggi pubblici? L’immagine che ha dato origine alla discussione sui social. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ambulanza e tavolini, il solito ingorgo aretino: emergenza vera o polemica da social?

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