Almanacco | Lunedì 25 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 25 maggio è il 146° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 220 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo del giorno, Sant'Urbano. Un proverbio di maggio ricorda che per Sant'Urbano il frumento diventa grano. Nel 1913 si è svolto il primo Giro delle Fiandre, una corsa di ciclismo su strada vinta da un atleta belga.

Lunedì 25 Maggio è il 146° giorno del calendario gregoriano. Mancano 220 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'UrbanoProverbio di Maggio Per sant' Urbano il frumento è fatto granoAccadde Oggi1913 - Si svolge il primo Giro delle Fiandre, corsa di ciclismo su strada, vinta dal belga. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Buongiorno e Buon Lunedì 25 Maggio 2026! Oggi si celebra la giornata dell'Africa!

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