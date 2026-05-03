Almanacco | Lunedì 4 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 4 maggio è il 125º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 241 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di oggi, San Floriano di Lorch, e si ricorda il proverbio di maggio che invita alla prudenza nel raccogliere i frutti del lavoro nei campi. Tra gli eventi storici di questa giornata, nel 1919, si registra l'inizio del Movimento del Quattro Maggio a Pechino.

Lunedì 4 maggio è il 125° giorno del calendario gregoriano. Mancano 241 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Floriano di LorchProverbio di MaggioMaggio giardinaio non empie il granaioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1919 – Movimento del Quattro Maggio – A Pechino.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Almanacco | Lunedì 2 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 4 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco; Lunedì 27 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Lunedì 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Raduno Vesparezzo e altri eventi in città: le modifiche a traffico e sosta nel fine settimana.

4 Maggio: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 4 maggio è il 124º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e concreto, con una forte capacità di agire e prendere decisioni nei momenti importanti. Santo del giorno: San Flo ... veronasera.it

L'oroscopo di lunedì 4 maggio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domaniQuali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno dei Pesci. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle seguenti pagine troverete l'oroscopo di ... ilmattino.it

Buongiorno veronesi 3 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco - facebook.com facebook