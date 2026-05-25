almanacco del 25 05 2026

Il 25 maggio 2026, a circa due mesi dalla data indicata, si segnala che il 31 marzo cade di martedì. La giornata è stata accompagnata da un messaggio di saluto da parte di Francesco Vitale. Non sono riportati altri eventi o dettagli specifici relativi a questa data.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 03 Aprile 2026

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