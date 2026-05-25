All’ospedale Lotti di Pontedera si è svolto un prelievo multiorgano che ha coinvolto quattro organi destinati a pazienti in lista d’attesa. L’intervento è stato eseguito nel blocco operatorio dell’ospedale e ha interessato anche altre regioni. La procedura ha permesso di prelevare organi da un donatore e di trasferirli a destinatari in diverse aree del paese.

PONTEDERA – Nel blocco operatorio dell’ospedale Felice Lotti di Pontedera ha avuto luogo un complesso processo di donazione multiorgano che ha consentito di restituire a 4 pazienti in lista d’attesa per trapianto una nuova prospettiva di vita. A seguito della tempestiva segnalazione del potenziale donatore da parte dell’ unità operativa di terapia intensiva, diretta da Paolo Carnesecchi, al locale coordinamento ospedaliero per il procurement, diretto da Tamara Biscioni, è stato possibile avviare il percorso di donazione, realizzando il progetto di fine vita di un paziente per il quale ogni tentativo terapeutico era stato esperito. Il complesso iter donativo ha consentito ai centri trapianto della Regione Toscana e a due Centri trapianto extraregionali il trapianto d’organo di quattro riceventi, tra questi il trapianto di cuore in urgenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - All’ospedale Lotti di Pontedera un prelievo multiorgano: donati 4 organi fra Toscana e altre regioni

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