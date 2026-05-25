Pisa, 25 maggio 2026 – Si sono recentemente conclusi con grande partecipazione gli incontri formativi organizzati dalla Commissione sicurezza dell’Istituto Ipsar "Giacomo Matteotti" di Pisa, coordinata dai docenti professor Gennaro Novelli e Alberto Angelillo, in collaborazione con la Polizia di stato. Un ciclo di appuntamenti che ha rappresentato un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione per tutti gli studenti e le studentesse coinvolti. Queste iniziative non si configurano come semplici eventi isolati, ma come attività scolastiche necessarie e integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). La scuola, infatti, ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All'Ipsar "Giacomo Matteotti" la legalità si impara in classe con la Polizia

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