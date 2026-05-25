Alessandro Russo Pd | Paghiamo gravi errori politici non intercettiamo più gli elettori
Alessandro Russo, candidato al consiglio comunale per il Pd, ha dichiarato che il partito sta pagando gravi errori politici e che non riesce più ad intercettare gli elettori. Lo ha affermato commentando i risultati delle prime tredici sezioni dello scrutinio. Russo ha espresso preoccupazione per la perdita di consensi e criticato la gestione politica, senza fornire ulteriori dettagli. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle prime analisi sui dati elettorali emergenti.
Non usa mezzi termini Alessandro Russo, candidato al consiglio comunale per il Pd, nel commentare i risultati fin qui emersi dallo scrutinio delle prime tredici sezioni. “Percentuali deludenti, partivamo dal 22% di quattro anni fa, abbiamo perso qualcosa per strada. Non possiamo fare finta di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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