Alessandro Russo Pd | Paghiamo gravi errori politici non intercettiamo più gli elettori

Notizia in breve

Alessandro Russo, candidato al consiglio comunale per il Pd, ha dichiarato che il partito sta pagando gravi errori politici e che non riesce più ad intercettare gli elettori. Lo ha affermato commentando i risultati delle prime tredici sezioni dello scrutinio. Russo ha espresso preoccupazione per la perdita di consensi e criticato la gestione politica, senza fornire ulteriori dettagli. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle prime analisi sui dati elettorali emergenti.