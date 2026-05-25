Aleksandar Stankovic domina in Belgio | dopo la vittoria del campionato arriva anche il prestigioso premio come MVP dei giovani
Aleksandar Stankovic, giocatore dell’Inter, ha vinto il premio come MVP dei giovani nel campionato belga. Dopo aver conquistato il titolo di campione con il Bruges, è stato riconosciuto come il miglior talento della stagione. La premiazione è avvenuta al termine della competizione, confermando la sua presenza tra i protagonisti del torneo.
di Lorenzo Vezzaro Il talento di proprietà dell’Inter Aleksandar Stankovic fa bottino pieno al Bruges e viene eletto ufficialmente “Talent of The Season” del campionato belga. Un’annata semplicemente da incorniciare, che lo consacra definitivamente a livello internazionale. Aleksandar Stankovic non si è “accontentato” di conquistare da protagonista assoluto il titolo di campione del Belgio con la maglia del Bruges: il gioiello di proprietà dell’Inter ha fatto bottino pieno portandosi a casa anche il prestigioso premio individuale come Talent of The Season del campionato. Un riconoscimento meritato che certifica la sua crescita esponenziale negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Non solo Aleksandar, anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’InterIl club nerazzurro sta valutando il ritorno di due giocatori, Aleksandar e Filip Stankovic.
Wembanyama ammette che sta inseguendo il premio MVP dopo un’altra vittoria degli SpursVictor Wembanyama ha dichiarato di essere concentrato sull’obiettivo di vincere il premio MVP della NBA.
Si parla di: TS - Stankovic jr tornerà, ma può essere sacrificato dall'Inter: il punto.
Inter, Aleksandar Stankovic boom: si valuta la recompra, le cifreLa Serbia si consola con Aleksandar Stankovic. Autore del suo primo goal in nazionale maggiore firmando, con un colpo di testa su cross di Zivkovic, la vittoria in rimonta per 2-1 sulla Lettonia. Che ... calciomercato.com
Aleks Stankovic come Pio Esposito, e l'Inter si sfrega le mani: il piano per Dejan juniorContro il Barcellona in Champions League sembrava nel giardinetto di casa: pienamente a suo agio, aggressivo, prezioso, a tratti persino dominante su un gigante come il centrocampista blaugrana ... gazzetta.it