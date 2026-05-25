Aleksandar Stankovic domina in Belgio | dopo la vittoria del campionato arriva anche il prestigioso premio come MVP dei giovani

Notizia in breve

Aleksandar Stankovic, giocatore dell’Inter, ha vinto il premio come MVP dei giovani nel campionato belga. Dopo aver conquistato il titolo di campione con il Bruges, è stato riconosciuto come il miglior talento della stagione. La premiazione è avvenuta al termine della competizione, confermando la sua presenza tra i protagonisti del torneo.