La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha ripristinato le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Dopo aver inizialmente deciso di annullare le misure restrittive, la corte ha ora confermato il loro ripristino. Francesca Albanese, che aveva commentato la sospensione come una vittoria, non ha più festeggiato. La decisione arriva dopo un ricorso presentato contro la revoca delle sanzioni, che erano state imposte in precedenza.

Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, aveva esultato troppo presto. Il 13 maggio scorso pensava che la questione fosse risolta per sempre. Venerdì scorso, invece, la Corte d'appello del Distretto di Columbia ha ripristinato le sanzioni nei suoi confronti dopo che, una decina di giorni fa, un giudice federale le aveva sospese. Per ora, quindi, gli Stati Uniti possono continuare ad «attuare e far rispettare la designazione di Francesca Albanese come cittadina straniera designata ai sensi dell'Ordine Esecutivo 14203». A darne notizia, su X, è Hillel Neuer, direttore dell'organizzazione non governativa... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Albanese non ride più: la Corte d'Appello Usa ripristina le sanzioni

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