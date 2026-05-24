Corte d’appello Usa autorizza Trump a reimporre le sanzioni a Francesca Albanese

Notizia in breve

Il 21 maggio il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva revocato le sanzioni contro una relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Tuttavia, la Corte d’appello degli Stati Uniti ha successivamente autorizzato la reimposizione delle sanzioni, annullando così la decisione precedente. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato dalle autorità statunitensi. La questione riguarda le restrizioni imposte alla funzionaria e la loro revoca precedente.