Corte d’appello Usa autorizza Trump a reimporre le sanzioni a Francesca Albanese

Da ilfattoquotidiano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 21 maggio il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva revocato le sanzioni contro una relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Tuttavia, la Corte d’appello degli Stati Uniti ha successivamente autorizzato la reimposizione delle sanzioni, annullando così la decisione precedente. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato dalle autorità statunitensi. La questione riguarda le restrizioni imposte alla funzionaria e la loro revoca precedente.

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Il 21 maggio il Dipartimento di Stato Usa aveva revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi occupati. All’origine della decisione, la sentenza del District di Columbia, che aveva accolto la richiesta di un’ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Ma ora la Corte d’Appello federale di Washington ha temporaneamente concesso all’amministrazione Trump il potere di imporre nuovamente le sanzioni contro di lei, bloccando così la delibera precedente, in attesa di esaminare il ricorso nel merito. Il documento, diffuso sui social, mostra che Washington ora considera Albanese potenzialmente soggetta a un quadro sanzionatorio riferito a soggetti stranieri ritenuti ostili agli interessi americani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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