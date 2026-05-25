Il Museo archeologico nazionale di Napoli riapre la sezione di Numismatica il 25 maggio. La collezione comprende monete e gioielli e torna accessibile ai visitatori dopo un periodo di chiusura. La riapertura riguarda l’intera esposizione, che si trova all’interno del museo. Non sono stati annunciati cambiamenti o rinnovamenti specifici, solo il ritorno alla fruizione pubblica. La sezione di Numismatica resterà aperta secondo gli orari abituali del museo.

La ricca collezione di monete e gioielli del Museo archeologico nazionale di Napoli torna accessibile al pubblico dal 25 maggio. Il Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) si prepara a riaprire un’area rimasta finora chiusa al pubblico. Si tratta della sezione dedicata alla Numismatica, che ospita una delle più grandi raccolte a livello internazionale di monete e altri oggetti preziosi, messa insieme nel corso del tempo grazie a donazioni, acquisizioni di collezioni private (come quelle dei Farnese, dei Borgia e dei Santangelo) e agli scavi eseguiti dalla seconda metà del Settecento nell’area vesuviana. Questa importante collezione torna finalmente accessibile ai visitatori oggi, 25 maggio 2026, dopo un lungo periodo che ha visto il restauro dei singoli manufatti oltre alla pulizia e al rinnovamento degli spazi che li accolgono. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Al Mann di Napoli riapre la sezione di Numismatica

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Napoli, riapre la sezione numismatica del Mann

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