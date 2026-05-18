Al Mann riapre la sezione Numismatica, che ora ospita oltre 6.000 monete, medaglie, coni e punzoni. La collezione include materiali archeologici provenienti da diversi periodi storici e civiltà, come il mondo greco, romano, medievale, rinascimentale e moderno. I pezzi sono esposti in un percorso che permette di osservare da vicino questa vasta raccolta di materiali legati all’economia antica e moderna. La riapertura consente al pubblico di ammirare questa ricca selezione di oggetti storici.

AGI - Oltre seimila monete, medaglie, coni e punzoni, esposti in un percorso che mette in mostra anche materiali archeologici che raccontano un pezzo di storia dell'economia nel mondo greco, romano, medievale, rinascimentale e moderno. E accanto alle migliaia di "testimonianze" della collezione numismatica del Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) sarà possibile ammirare anche 130 gioielli, ori antichi d'Italia e alcuni esempi, molto rari, di tessuti aurei. La sezione Numismatica del Mann, di cui si attendeva la riapertura, sarà visitabile dal 25 aprile. "Seimila testimonianze. Una folla non solo di monete, ma anche di... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Al Mann riapre la sezione Numismatica, 6.000 monete e ori antichi

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