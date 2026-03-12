Contrastare il ritardo del linguaggio dei più piccoli | al via un percorso di cura tra libri e telemedicina

L’Unità operativa Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Forlì – Cesena, guidata dalla dottoressa Mariella Allegretti, ha avviato un progetto che combina libri e telemedicina. Il percorso mira a intervenire precocemente sui ritardi del linguaggio nei bambini più piccoli, offrendo strumenti di prevenzione e cura attraverso consulti a distanza. La iniziativa coinvolge professionisti e famiglie nella promozione dello sviluppo linguistico.

“Si tratta - spiega la dottoressa Allegretti - di quei bambini che al compimento dei due anni presentano un vocabolario inferiore a 50 parole e difficoltà nel produrre il “linguaggio combinatorio”, ovvero nel formulare piccole frasi (esempio “mamma, pappa”). I parlatori tardivi rappresentano circa l’11-13% della popolazione totale e a questo ritardo può conseguire un vero e proprio Disturbo Primario del Linguaggio, se non si offrono delle stimolazioni adeguate. Per questo si è ritenuto fondamentale coinvolgere le famiglie perché possano supportare il linguaggio espressivo dei propri bambini attraverso strategie di interazione positiva, mediante l’utilizzo della lettura dialogica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Novità digitale per il linguaggio dei più piccoliUno strumento digitale innovativo che integrerà valutazione, potenziamento e formazione professionale per sostenere lo sviluppo del linguaggio nei... Leggi anche: "Non è mai troppo presto per leggere": la cura dei piccoli passa attraverso i libri Reborn! 2 cold CEO heard my inner thoughts,I became heartthrob #chinesedrama #kdrama #movie Tutto quello che riguarda Contrastare il ritardo del linguaggio... Temi più discussi: ANP in audizione al Senato: l'educazione affettiva e sentimentale nelle scuole è una priorità per contrastare violenza di genere e stereotipi; Carta docente 2025/2026: il MIM taglia il bonus a 383 euro; Carburanti, prezzi alle stelle. Codacons denuncia: Nessuna misura su accise, governo in ritardo; Cerveteri, stadio Galli: si parte con i lavori. HMS Dragon salpa finalmente per contrastare i droni nel Mediterraneo dopo un controverso ritardoIl cacciatorpediniere britannico HMS Dragon, della classe Type 45, ha finalmente lasciato il porto di Portsmouth questo martedì (10) diretto verso il Mediterraneo orientale per rafforzare la difesa de ... msn.com Ritardo del volo per scelta operativa: quando la compagnia deve compensareLa Corte UE chiarisce quando i ritardi dovuti ai controlli di sicurezza non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione. diritto.it Approvata in via definitiva dal Parlamento la nuova legge per contrastare il fenomeno. Commenti validi se pubblicati entro 30 giorni, c’è il divieto di compravendita facebook Porteremo avanti con determinazione il mandato ricevuto dagli italiani: contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. x.com