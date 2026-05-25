Aiutatemi sono stata molestata 78enne iracheno arrestato e subito libero

Un uomo di 78 anni di origine irachena è stato arrestato dopo aver chiesto aiuto denunciando di essere stato molestato. I carabinieri sono intervenuti e hanno individuato il soggetto, ma durante l’intervento l’uomo ha cercato di scappare. Dopo il fermo, è stato comunque rilasciato in attesa di ulteriori accertamenti. La denuncia è stata presentata da una donna che ha riferito di aver subito molestie.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per l’ipotesi di un reato grave come la violenza sessuale: protagonista di questa vicenda è un 78enne, di origini irachene, residente nel capoluogo, con precedenti. I militari di Perugia, nel corso di un controllo a Fontivegge, hanno udito delle urla provenire dalla vicina via della Ferrovia. Giunti immediatamente sul posto, hanno trovato una studentessa italiana 25enne che ha denunciato che, mentre camminava con la sorella, era stata avvicinata da un uomo, che l’aveva palpeggiata e apostrofata con termini offensivi e ingiuriosi. I carabinieri hanno individuato lo sconosciuto pochi minuti dopo, ma quando hanno cercato di fermarlo, lo straniero si è scagliato contro di loro tentando di colpirli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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