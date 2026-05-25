Agrigento delle contraddizioni | ecco dove e come investono i paperoni della provincia più povera
A Agrigento, alcune persone con grandi patrimoni investono in immobili e attività commerciali, nonostante la città abbia tra i redditi medi più bassi e alti tassi di povertà. Questa situazione evidenzia una discrepanza tra le condizioni economiche generali e le risorse di una parte della popolazione. Le somme investite sono destinate principalmente a beni immobili e imprese locali, secondo quanto riferito da fonti del settore.
Agrigento si conferma terra delle contraddizioni, anche economiche. Città dove alla povertà alimentare e ai redditi medi tra i più bassi d’Italia si contrappone una solida classe di possidenti con ingenti capitali da proteggere. In un contesto di inflazione crescente, la liquidità — che ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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