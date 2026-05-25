Aeroporto Ridolfi | Va valorizzato | Troppi disagi

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un incontro pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle di Forlì, si è discusso della legge regionale sull’intermodalità che prevede agevolazioni per l’aeroporto Ridolfi. Nel corso dell’evento, è stato sottolineato che l’aeroporto deve essere valorizzato, ma sono stati evidenziati anche i troppi disagi che ancora persistono. La legge mira a favorire lo sviluppo del trasporto intermodale, includendo il potenziamento dell’aeroporto all’interno di questa strategia.

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La nuova legge della Regione Emilia-Romagna sullo sviluppo del trasporto intermodale, che comprende le agevolazioni per l’aeroporto Ridolfi, è stata al centro di un incontro pubblico venerdì sera, promosso dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Forlì. All’iniziativa hanno preso parte i consiglieri regionali Valentina Ancarani (Pd) e Lorenzo Casadei (M5S), insieme al senatore pentastellato Marco Croatti, alla portavoce del Taaf (tavolo delle associazioni ambientaliste forlivesi) e del Comitato Sorvolati, Ornella Mordenti, e al rappresentante locale del M5s, Pierluigi De Carolis (nella foto). Ad aprire la serata è stato il senatore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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