Adi Shankar ha dichiarato di voler continuare a lavorare su Devil May Cry, affermando di non voler interrompere il progetto. Dopo aver prodotto la seconda stagione dello show, ha confermato di essere interessato a proseguire con nuove idee e sviluppi. Lo showrunner ha mantenuto uno stile caratterizzato da sperimentazioni visive, musica potente e reinterpretazioni della storia originale dell’universo Capcom. Finora, non sono stati annunciati dettagli ufficiali su ulteriori stagioni o progetti collegati.

Con la seconda stagione di Devil May Cry, lo showrunner Adi Shankar ha consolidato il suo stile creativo: un mix di sperimentazione visiva, musica aggressiva e reinterpretazioni narrative dell’universo Capcom. Eppure, in una lunga intervista rilasciata a ScreenRant, Shankar ha parlato apertamente del suo approccio alla serie, delle influenze artistiche e dei piani futuri per il franchise. Ascolto del pubblico, film, istinto, musica. Difatti, secondo il produttore, la costruzione della storia non nasce solo da una pianificazione rigorosa, ma anche dall’ascolto del pubblico. Malgrado lui abbia una visione molto precisa della serie, ha.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Adi Shankar racconta il futuro di Devil May Cry: “Non voglio fermarmi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Devil May Cry 2, Shankar alza i toni col nuovo trailer: "È la differenza tra Batman Begins e The Dark KnightIl nuovo trailer di Devil May Cry 2 è stato presentato da Shankar, che ha commentato la differenza tra il film e il sequel, paragonandolo a due...

Devil May Cry 2 omaggia James Van Der Beek: il retroscena commuove i fan di DawsonIl 12 maggio 2026, la seconda stagione di Devil May Cry è stata resa disponibile su Netflix, portando nuovamente sullo schermo l’adattamento...

Argomenti più discussi: Devil May Cry 2, perché ha reso omaggio a James Van Der Beek?; Devil May Cry, la recensione della seconda stagione disponibile su Netflix; Devil May Cry – La recensione della seconda stagione che dà dignità a DMC 2; Devil May Cry torna con una stagione 2 esplosiva – Recensione no spoiler.

Dopo tutto il letame che ho lanciato ad Adi Shankar, penso che in questa seconda stagione abbia fatto qualcosa che mi è piaciuto abbastanza. *Spoiler Alert* reddit

Devil May Cry 2, Adi Shankar anticipa le novità per la serie Netflix: La presenza di Vergil parla da solaLa seconda stagione di Devil May Cry si mostra per la prima volta e promette un cambio di passo netto. Con Vergil al centro del conflitto e Adi Shankar deciso a evitare qualsiasi formula ripetitiva. movieplayer.it