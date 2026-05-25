Il Manchester City ha perso 2-1 contro l'Aston Villa nell'ultima partita di Guardiola come allenatore. La gara ha segnato la fine di un ciclo di dieci anni con il tecnico alla guida della squadra. Gli highlights del match mostrano i gol e i momenti salienti di questa partita, che ha rappresentato l’addio ufficiale di Guardiola. La sconfitta conclude un periodo di successi per il club sotto la sua gestione.

Era il giorno dell'addio di Guardiola dopo 10 anni pieni di successi con il Manchester City. Guarda gli highlights del match contro l'Aston Villa (perso 1-2). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio Guardiola: Manchester City-Aston Villa 1-2, gol e highlights

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Iconic Guardiola Will Get A Proper Sendoff Against Aston Villa

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