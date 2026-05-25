Addio braccia ad ' ' ali di pipistrello' ' | gli esercizi utili per tonificare i bicipiti flaccidi

Notizia in breve

Con l’arrivo dell’estate e la voglia di indossare abiti più leggeri, si cerca di migliorare l’aspetto dei bicipiti. Per tonificare i muscoli flaccidi, si consiglia di praticare esercizi specifici come curl con manubri, trazioni e flessioni. Questi esercizi aiutano a rafforzare e rassodare la zona superiore delle braccia. È possibile inserirli in una routine quotidiana per migliorare la definizione muscolare e ridurre il rilassamento della pelle.