Addio braccia ad ' ' ali di pipistrello' ' | gli esercizi utili per tonificare i bicipiti flaccidi
Con l’arrivo dell’estate e la voglia di indossare abiti più leggeri, si cerca di migliorare l’aspetto dei bicipiti. Per tonificare i muscoli flaccidi, si consiglia di praticare esercizi specifici come curl con manubri, trazioni e flessioni. Questi esercizi aiutano a rafforzare e rassodare la zona superiore delle braccia. È possibile inserirli in una routine quotidiana per migliorare la definizione muscolare e ridurre il rilassamento della pelle.
Con l'arrivo dell'estate ci prepariamo ad indossare abiti più leggeri e quindi anche più scollati: pantaloncini, vestitini, magliette con le maniche ed anche a giro. Non tutti però si sentiranno a proprio agio con il corpo perchè c'è chi avrà forse messo qualche chilo in più oppure chi ne avrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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