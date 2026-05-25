Laura Fabrizi, professoressa di italiano di 56 anni, è morta ieri. La sua morte è avvenuta in un ospedale, dove era ricoverata. La donna era conosciuta per il sorriso che illuminava chi le stava vicino. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’istituto scolastico. La famiglia ha confermato il decesso senza ulteriori dettagli.

Era finita dentro a quella porta girevole che è la vita. Vedi gli inferni e poi torni indietro. Ma ieri l’ultima porta non era quella del sole, del marito, del figlio, della madre, delle sorelle e degli amici per Laura Fabrizi, 56 anni. Laura si è spenta nella sua abitazione di viale Cesare Battisti. Una donna sempre sorridente, dipingono tutti gli amici Laura, per tutti ’Lalli’. Dopo il liceo classico si era laureata in Lettere ed insegnava italiano alla scuola media Manzoni. "Laura era non solo molto preparata, ma anche stimatissima da tutti gli alluni", ricorda il cugino Vittorio Brigidi. Ed i suoi compagni di scuola la ricordano "come la ragazza più bella del liceo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Laura Fabrizi, prof di italiano: "Lalli, il tuo sorriso illuminava tutti"

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