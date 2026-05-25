Acque meteoriche investimento da 200mila euro per il ripristino di due impianti di sollevamento

Notizia in breve

Recentemente sono stati completati due interventi di ripristino sugli impianti di sollevamento delle acque meteoriche. I lavori sono costati complessivamente 200mila euro e hanno riguardato la riparazione e il ripristino delle infrastrutture. Entrambi gli impianti erano stati danneggiati e ora sono stati rinnovati per garantire il corretto funzionamento durante le piogge. I lavori sono stati conclusi nelle scorse settimane.