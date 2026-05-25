Acque meteoriche investimento da 200mila euro per il ripristino di due impianti di sollevamento
Recentemente sono stati completati due interventi di ripristino sugli impianti di sollevamento delle acque meteoriche. I lavori sono costati complessivamente 200mila euro e hanno riguardato la riparazione e il ripristino delle infrastrutture. Entrambi gli impianti erano stati danneggiati e ora sono stati rinnovati per garantire il corretto funzionamento durante le piogge. I lavori sono stati conclusi nelle scorse settimane.
Sono terminati nei giorni scorsi due importanti interventi per il ripristino di due impianti di sollevamento con un investimento da 200.000 euro per adeguare queste infrastrutture alle esigenze della città in virtù del cambiamento climatico degli ultimi anni. Si è intervenuti su due impianti che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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