Acque meteoriche investimento da 200mila euro per il ripristino di due impianti di sollevamento
Sono stati completati due interventi di ripristino di impianti di sollevamento, con un investimento complessivo di 200mila euro. I lavori hanno riguardato la riparazione e il ripristino delle strutture per la gestione delle acque meteoriche. Le operazioni sono state concluse nei giorni scorsi e riguardano due impianti specifici, ora pronti a riprendere il funzionamento. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riattivazione o sui dettagli tecnici degli interventi.
Sono terminati nei giorni scorsi due importanti interventi per il ripristino di due impianti di sollevamento con un investimento da 200.000 euro per adeguare queste infrastrutture alle esigenze della città in virtù del cambiamento climatico degli ultimi anni. Si è intervenuti su due impianti che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Manutenzione dell’impianto di sollevamento acque meteoriche Ventena: al via il primo interventoSono iniziati i lavori per il potenziamento dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche situato in zona Ventena.
Temi più discussi: Acque meteoriche, investimento da 200mila euro per il ripristino di due impianti di sollevamento; Finanziamenti da 450mila euro per adeguare gli impianti datati; Via della Visitazione: al via lavori di manutenzione stradale; Conclusi i lavori in via Verdi, riaperta la strada.
Finanziamenti da 450mila euro per adeguare gli impianti datatiUn investimento da 200.000 euro per adeguare due impianti di sollevamento, adattando le infrastrutture alle esigenze dettate dai cambiamenti ... ilrestodelcarlino.it
COMUNE DI AMELIA FRAZ. DI MONTECAMPANO Da qualche giorno sono iniziati i lavori per il rifacimento della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche e della relativa pavimentazione in via Cansacchi nel Centro Storico. SIN facebook
Cesenatico, ripristinati due impianti di sollevamento: un investimento da 200mila euroA Cesenatico sono terminati nei giorni scorsi due importanti interventi per il ripristino di due impianti di sollevamento con un investimento da ... corriereromagna.it