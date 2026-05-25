Acque meteoriche investimento da 200mila euro per il ripristino di due impianti di sollevamento

Notizia in breve

Sono stati completati due interventi di ripristino di impianti di sollevamento, con un investimento complessivo di 200mila euro. I lavori hanno riguardato la riparazione e il ripristino delle strutture per la gestione delle acque meteoriche. Le operazioni sono state concluse nei giorni scorsi e riguardano due impianti specifici, ora pronti a riprendere il funzionamento. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riattivazione o sui dettagli tecnici degli interventi.