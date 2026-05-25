Acqua quanta berne al giorno e come capire se è abbastanza

Notizia in breve

Si consiglia di bere due litri di acqua al giorno, distribuiti durante le 24 ore in piccoli sorsi. Questa quantità è raccomandata sia per uomini che per donne. Non ci sono indicazioni diverse per i due sessi. La regola generale è mantenere un'assunzione costante di liquidi, evitando di bere tutto in una volta. La quantità può variare in base a fattori come attività fisica e clima.