Acqua quanta berne al giorno e come capire se è abbastanza
Si consiglia di bere due litri di acqua al giorno, distribuiti durante le 24 ore in piccoli sorsi. Questa quantità è raccomandata sia per uomini che per donne. Non ci sono indicazioni diverse per i due sessi. La regola generale è mantenere un'assunzione costante di liquidi, evitando di bere tutto in una volta. La quantità può variare in base a fattori come attività fisica e clima.
(Adnkronos) – "Per uomini e donne la regola è la stessa: bere 2 litri d'acqua al giorno, distribuiti nell'arco delle 24 ore, a piccoli sorsi e con frequenza. Non è corretto assumere grandi quantità d'acqua tutte insieme appena svegli". Lo spiega all’Adnkronos Salute Vincenzo Mirone, responsabile dell'Ufficio paziente della Società italiana di urologia (Siu), professore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Quanta Acqua Bere al Giorno La Regola che Confonde Tutti
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